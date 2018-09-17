وصل الإعصار مانغخوت العنيف مساء الاحد إلى الصين بعد أن أوقع أكثر من 200 جريح في هونغ كونغ و59 قتيلا على الأقل في شمال الفيليبين.

ووصل الاعصار الى مدينة جيانغمن في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (جنوب شرق) حيث اعلنت السلطات إجلاء 2.37 مليون شخص، وأمرت عشرات آلاف سفن الصيد بالعودة سريعا الى المرافىء قبل وصوله، وأطلقت وسائل الاعلام الصينية على هذا الاعصار اسم “ملك العواصف”.

وأوقع الإعصار الذي يعتبر الأعنف في العالم منذ بداية العام، أضرارا في هونغ كونغ حيث حطم عددا كبيرا من النوافذ الزجاجية واقتلع اشجارا وجعل الأبراج السكنية تتأرجح وأدى إلى إصابة أكثر من مئتي شخص بجروح، قبل بلوغه البر الصيني.

في هونغ كونغ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الإنذار القصوى بسبب رياح بلغت سرعتها 230 كيلومترا وأسفرت عن 213 جريحا.

واجتاح الاعصار مناطق زراعية في شمال جزيرة لوسون، أكبر جزر الأرخبيل الفيليبيني وتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية.

وفي شمال الفيليبين، انقطعت وسائل الإتصال والتيار الكهربائي في القسم الأكبر من منطقة مسار الاعصار حيث يعيش حوالى خمسة ملايين شخص، وأعلنت الشرطة مساء الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 59. بعد العثور على ضحايا جدد جراء الانهيارات الأرضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية