لا يزال جنوب شرق الولايات المتحدة الاحد تحت تهديد فيضانات كبرى بعد مرور العاصفة فلورنس التي أوقعت 13 قتيلا على ساحل الاطلسي.

وبحسب وسائل الاعلام الاميركية فان الحصيلة الموقتة تبلغ حاليا 13 قتيلا، عشر وفيات في كارولاينا الشمالية وثلاث في كارولاينا الجنوبية.

وخفض تصنيف العاصفة فلورنس الى منخفض استوائي الاحد لكن الرياح لا تزال قوية والامطار تتساقط بغزارة منذ الجمعة على الولايتين الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة ما يشكل تهديدا للسكان.

وهطلت الامطار الغزيرة الاحد على دائرة بيت في كارولاينا الشمالية، ولا تزال المنطقة تشهد فيضانات مع تكرار المشهد نفسه منذ الجمعة سماء ملبدة بالغيوم وأراض زراعية تغمرها المياه.

وبقيت أجهزة الانقاذ في مدينة غريفتون الصغيرة في حالة استنفار فيما حذر قائد جهاز الاطفاء جاستن جونسون من الظروف الاسوأ الاربعاء مع فيضان نهر نيوز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية