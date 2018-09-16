غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي(شمال بيروت) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2018 - 21:13
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مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخر بجراح بعد تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو يقول إن القتيل خدم في الجيش الإسرائيلي وأصيب في تموز 2006 وكان يعمل في بريطانيا بمجال الإعلام لصالح الكيان
الجهاد الإسلامي تشيد بالعملية التي استهدفت الإرهاب الاستيطاني في بيت لحم وتدعو أهالي الضفة لمواجهة شاملة مع الاحتلال
كتائب شهداء الاقصى: عملية الطعن تثبت قدرة المقاومة على ردع جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني
نتانياهو في الذكرى الـ 45 لحرب 1973: الإستخبارات العسكرية فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية ولن نكرر هذا الخطأ
المتحدث بإسم حماس لـ "الأناضول": تقديم مركز إسرائيلي ملفا للمحكمة الجنائية ضد اسماعيل هنية محاولة للتلاعب بالرأي العام
وفد من حركة فتح سيتوجه الإثنين إلى القاهرة وسيبحث مع المسؤولين المصريين استكمال حوارات المصالحة الفلسطينية
سوريا تجري انتخابات مجالس الإدارة المحلية يتنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً
رئيس اللجنة القضائية العليا في سوريا: العملية الإنتخابية تسير بشكل جيد ولم ترد أي شكوى من أي مركز انتخابي
وحدات الجيش السوري تستهدف الإرهابيين غرب جسر الشغور بريف إدلب ومحيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي وتقتل عدداً منهم
الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا تضم آليات وشاحنات محملة بمدفعيات ودبابات
الناطق الرسمي بإسم الوحدات الكردية ينفي وجود أي مقاتلين من "قسد" أو الوحدات في إدلب أو المشاركة بالحملة في تلك المنطقة
القوات الأميركية في التنف تجري مناورات عسكرية في محيط القاعدة "لمنع أي تصعيد" بين الجيش السوري والجماعات المدعومة منها
معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان لروسيا اليوم: إغلاق السفارة السورية بأوكرانيا بسبب رفض كييف تمديد إقامة العاملين
الحزب السوري القومي الاجتماعي في الذكرى الـ36 لمجزرة صبر وشاتيلا: لانتفاضة جديدة تزيل الإحتلال وتمسح مفاعيل جرائمه
نائب الأمين العام لحزب الله: قوتنا في وحدتنا ولا نرد على بعض الخصوم الذين تحدثوا عن احتكار الطائفة الشيعية
الشيخ قاسم: ليس من مصلحة لبنان ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي لأنه يمكن أن يطول سنة أو سنتين أو أكثر
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الرئيس الأميركي بإتفاق مع دول عربية قرروا توطين اللاجئين الفلسطينيين
الشيخ قاووق: هل المطلوب عربياً وأميركياً تقوية الكيان الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني ولبنان وهل المطلوب نكبة جديدة؟
الوزير محمد فنيش: نحن مع اعتماد معيار واحد لتشكيل الحكومة يطبق على جميع الكتل النيابية بناء على نتائج الانتخابات
الرئيس عون خلال اتصال هاتفي بأمير الكويت: لا شيء يمكن أن يؤثر على صلابة العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر -1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان
الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس سعودية في وادي جارة في جيزان
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدوان السعودي الأميركي لإذاعة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين فيها
اتحاد الإعلاميين اليمنيين: استهداف إذاعة الحديدة يأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الإعلاميين
إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو للتضامن مع الإعلاميين باليمن والتحقيق بالإنتهاكات التي تطال منشآت الإعلام
الملك السعودي يبحث في جدة مع الأمين العام للأمم المتحدة "مستجدات الأحداث على الساحة الدولية"
الرئيس التركي يزور موسكو الإثنين لبحث "القضايا الملحة للتعاون الثنائي ومشكلات التسوية السورية" مع الرئيس بوتين
رئيس البرلمان العراقي الجديد يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية الثلاثاء المقبل ويقول إنه سيذهب الإثنين إلى البصرة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "مانغخوت" في الفيليبين إلى 59 قتيلاً بعد العثور على مزيد من ضحايا الإنهيارات الأرضية
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد جل الديب المسلك الشرقي(شمال بيروت)
منذ 3 ساعة
16 September، 2018
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