قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن “بعض الأنظمة العربية الرسمية تقدم عن العروبة أبشع وأسوأ صورة وعن الأمة الإسلامية صورة المذلة والمهانة”.

وأكد الشيخ قاووق في حديث له ان “المقاومة تقدم عن العروبة أروع صور الانتصارات والكرامات والأمجاد التي تفخر بها الأمة الإسلامية وتقدم للوطن المنعة والدرع الحصين أمام الخطر الإسرائيلي والتكفيري”.

ورأى الشيخ قاووق أن “خطر التوطين ليس مبالغا به بل بات حقيقة قائمة لأن الرئيس الأميركي باتفاق مع دول عربية قرروا توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم موجودون”، واوضح ان “القضية ليست في أن بلدنا صغير ولا يتحمل استقبال وتوطين اللاجئين، بل هي أبعد وأعمق من ذلك”.

وفيما سأل الشيخ قاووق “هل المطلوب عربيا وأميركيا تقوية الكيان الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني ولبنان؟ وهل المطلوب نكبة جديدة للشعب الفلسطيني؟”، وتابع “الأطماع الإسرائيلية في هذه المنطقة لا حد لها ولا تتوقف فهي لها أطماع في بحر لبنان وغازه ونفطه ومياهه وأرضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام