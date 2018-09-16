قال قائد سلاح البر التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري “أطمئن الشعب الإيراني أنه لا يهدد البلد أي خطر وان إيران ليست على أعتاب حرب”.

وتابع حيدري اليوم الأحد في تصريح للمراسلين على هامش تفقده الوحدات القتالية للواء ‘الشهيد البطل 316 المدرع’ بمحافظة همدان (غرب) أنه “هذا بالطبع لا يعني الغفلة عن مبدأ الجهوزية لأنه وفقا لأمر سماحة القائد العام للقوات المسلحة، على القوات المسلحة أن تتصور نفسها دوما في متاريس الحرب”.

وتابع بالقول، ان “الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش وصلت إلى حد من الإستعداد للردع، بحيث أخذ أعداء الجمهورية الإسلامية يتشبثون اليوم بذرائع أخرى غير عسكرية”.

وأضاف حيدري، ان معدات قوات سلاح البر للجيش الإيراني محلية الصنع مئة بالمئة تنتجها هي بنفسها أو تستخدم معدات تنتجها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية الأخرى، وهي لا تعتمد على البلدان الأجنبية على الإطلاق.

المصدر: ارنا