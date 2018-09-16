أعلنت السفارة الفرنسيه في طهران اليوم الأحد رداً على الإعتداء الأخير على مبنى السفارة الايرانية في باريس عن إتخاذ إجراءات أمنية فرنسيه لتعزيز حماية السفارة الايرانية وذلك نظراً الى مسؤولية الحكومة الفرنسيه تجاه البعثات الأجنبية.

وكتبت السفارة الفرنسية في طهران في حسابها الرسمي علي موقع تويتر: “في اعقاب الأحداث التي تعرضت لها السفارة الايرانية في باريس يوم الجمعة 14ايلول/سبتمبر أكّدت قيادة الشرطة في باريس أنها تدخلت على الفور بعد حادث الاعتداء على السفارة حيث أنها قامت باستجواب 12 شخصاً ممن اجتمعوا أمام السفارة”.

المصدر: ارنا