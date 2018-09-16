طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي النواب اللبنانيين بـ “رع الصوت”، إذ أنه “من غير المسموح ان تستمر الاوضاع في لبنان على هذا الشكل، ومن غير المسموح الا يكون هناك دولة او اي سعي لحل الدين العام، فليس مسموحا ان يكون عندنا دولة ومؤسسات ولا نسعى لخدمة الخير العام، ليس مسموحا ان يستمر الفساد وهدر المال العام، لذلك نضع امام نوابنا هذه الصرخة لكي يكونوا صوتنا، علينا ان نعيش ثقافة العيش المشترك الاسلامي – المسيحي، وان نبني الحضارة من خلال الثقافة”.

وخلال ترؤسه الصلاة كنيسة مار الياس في حارة بعاصير، تابع الراعي “نناشد من بعاصير فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاسراع في تشكيل الحكومة، ونقول لهم من غير المسموح ان نتمادى في عدم تشكيل الحكومة، فلا يوجد اي مبرر لعدم تشكيلها. فلا الحصص ولا الاحجام ولا الحسابات هي الاولوية، بل الاولوية هي لبنان والشعب، لا يحق لكم الا تبنوا حكومة والا تبنوا وطنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام