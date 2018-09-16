توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان خلال الأيام القادمة

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال والداخل. يوم غد الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 بالمئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام