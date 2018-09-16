دمشق وريفها:

– قال مصدر عسكري “إن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت مساء أمس لعدوان صاروخي “إسرائيلي” على مطار دمشق الدولي، وتمكنت من إصابة عدد من الصواريخ المعادية وإسقاطها”.

دير الزور وريفها:

– قُتلَ وأصيبَ عددٌ من مسلحي “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بسيارتهم، في بلدة الكشمة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس، كما قُتلَ وأُصيبَ عددٌ أخر من مسلحي “قسد”، بانفجار عبوة ناسفة أخرى، بسيارة كانت تقلّهم قرب بلدة البصيرة بالريف ذاته، يوم أمس.

الحسكة وريفها:

– قُتلَ وأصيبَ عددٌ من الجنود الأمريكيين ومسلحي “قسد”، جراء استهداف رتل عسكري تابع لهم من قِبل مسلحين من داعش في مدينة الحسكة.

– شهدت مدينة الحسكة حالة من الاستنفار في صفوف مسلَّحي “قسد” بحثاً عن مسلحيها الفارّين من جبهات المعارك ضد داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

– اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في ريف الرقة الشمالي، لسوقهم لـ”التجنيد الإجباري”.

إدلب وريفها:

– أُصيبَ أحد مسلحي تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم “القاعدة” يوم أمس، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة كان يستقلها، عند مدخل مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

المشهد المحلي:

– فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم إلى مجالس الإدارة المحلية التي يتنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً في جميع المحافظات.

– قال مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، إن “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) جلبت حاويات من غاز الكلور إلى المنطقة السكنية “بسنقول” بريف إدلب الجنوبي الغربي، استعداداً لارتكاب استفزاز بالكيميائي ضد المدنيين، بهدف اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

المشهد الدولي:

– قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين خلال زيارتها قاعدة الأزرق الجوية الأردنية إنها لا يمكنها أن تستبعد انتشاراً طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط وسط نقاش أوسع نطاقاً عن دور ألمانيا في تحرك عسكري محتمل في سوريا، وأضافت رداً على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط قائلة “في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة”.

– أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أننا “نجحنا سياسياً في إسقاط مشروع توطين السوريين، وشكلنا اللجنة اللبنانية الروسية لتنفيذ المبادرة الروسية بخصوص عودتهم إلى وطنهم”، وأضاف أننا نعمل مع الخارجية السورية على إزالة العراقيل من أمام عودة اللاجئين إلى بلدهم، ونعمل شعبياً على خلق الأجواء المساعدة على العودة الآمنة والكريمة.

المصدر: موقع المنار