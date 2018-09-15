فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم السبت في 15-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل وأصيب 6 من مسحلي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بهم، في قرية ابو حردوب بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

– قُتلَ أحد مسلّحي “قسد” وجُرحَ آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين قرب بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– خرجت تظاهرة لأهالي قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، طالبت “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ “قسد” بتنفيذ “وعوده” المتعلقة بالمشاريع الخدمية.

ـ دمر داعش إحدى المدارس في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، تحسباً من تقدم مسلحي “قسد” إليها.

الحسكة وريفها:

ـ شنت “قسد” حملة اعتقالات بحق المدنيين في حي النشوة بمدينة الحسكة، لأسباب مجهولة.

ـ انفجرت عبوتان ناسفتان زرعهما مسلحون مجهولون بدورية تابعة لـ “قسد” في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في قرية السكرية غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها، كما اعتقلت عدداً أخر من الأشخاص في قرية حاوي الهوى بالريف الغربي، بحجة انتمائهم لتنظيم داعش سابقا.

حلب وريفها:

ـ قُتل مسلَّحٌ من “قسد” وأصيب 7 أشخاصٍ بينهم مدنيين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون بـ”آلية” في ساحة مشفى “الأمل”، بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

– اعتقلت “قسد” مدرّساً في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، بحجة استهزائه بأحد مسؤوليها.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب المسؤول العسكري في “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “أيهم طالب اليحيى” بنيران الجيش السوري، على خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل مسلح من “هيئة تحرير الشام” وأُصيب آخر، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، على الطريق الواصل بين مدينتي حارم وسرمدا بريف إدلب الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، داخل أحد المطاعم في مدينة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ وصلت تعزيزات عسكرية تركية تضم آلياتٍ عسكرية، إلى نقطة المراقبة التركية، قرب قرية اشتبرق جنوب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

حماة وريفها:

ـ وصلت تعزيزات عسكرية تركية تضم آلياتٍ عسكرية، إلى نقطة المراقبة التركية، قرب قرية شير مغار بريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي