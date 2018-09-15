المنار : ما ذكر في إحدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار ابدا وهو يعبر عن رأي من أطلقه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2018 - 20:52
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العراق: انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي خلفاً لسليم الجبوري
الحلبوسي بعد انتخابه رئيسا للبرلمان: نحتاج لعمل كبير لمواجهة الارهاب
مجلس النواب العراقي ينتخب حسن كريم المرشح عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري نائباً اولاً للرئيس
وزير الداخلية السوري محمد الشعار: نقترب من الخلاص النهائي من الارهاب بعد الانتصارات العسكرية التي تحققت
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف:على اوروبا وبقية الاطراف بالاتفاق النووي ان تعوض ايران عن آثار العقوبات الامريكية
ظريف: أي اجراء اميركي يتجاوز التهديد بوقف صادراتنا النفطية سنقابله بسياسة مختلفة كليا
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري يتهم الرئيس دونالد ترامب بأنه "يكذب على الشعب الأمريكي"
بيان صادر عن قناة المنار: جرت العادة ان تستضيف القناة ضيوفاً في برامجها السياسية وهم يعبرون عن ارائهم الخاصة
بيان المنار: ما ذكر في احدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار ابداً وهو يعبر عن رأي من اطلقه
بيان المنار: تؤكد القناة انها كانت وما زالت تقدر باحترام كبير امير الكويت والحكومة والشعب الكويتيين
بيان المنار: محاولة بعض الانتهازيين تحويل كلام الضيف الى مشكلة مع الكويت هي عمل مسيء واهدافه معلومة
إسقاط طائرة تجسسية ومصرع وجرع عدد من المسلحين التابعين للعدوان بصد محاولة تقدم لهم في جبل الشبكة بجيزان
مقتل وجرح عدد من المسلحين التابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي خلال عملية للجيش واللجان في الساحل الغربي
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدى لمحاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الامريكي باتجاه شبكة حوران في قانية
توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة لإنشاء جسر جوي طبي لعلاج المرضى بالخارج لمدة 6 أشهر
تشييع ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل استشهدوا برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة
رويترز: وزيرة الدفاع الالمانية لا تستبعد انتشارا طويل الامد في الشرق الاوسط
مصدر قضائي مصري: توقيف خمسة اشخاص بينهم نجلا مبارك بتهمة "التلاعب بالبورصة" في مصر
نيجيريا: 8 قتلى في هجوم شنه مقاتلون من حركة بوكو حرام على قريتين في شمال شرق البلاد
مصرع 13 شخصاً غرقاً وفقدان 8 آخرين جراء غرق عبارة قبالة السواحل الاندونيسية بعد نشوب حريق فيها
مقتل ثمانية اشخاص في هجوم ارهابي مزدوج على منطقتين في شرق بوركينا فاسو
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
المنار : ما ذكر في إحدى المقابلات حول الكويت لا يعكس موقف المنار ابدا وهو يعبر عن رأي من أطلقه
منذ 1 ساعة
15 September، 2018
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مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت 15-9-2018
المنار : ما ذكر في احدى المقابلات حول #الكويت لا يعكس موقف القناة ابدا
المنار : محاولة بعض الانتهازيين تحويل كلام لضيف على المنار الى مشكلة مع الكويت هي عمل مسيء واهدافه معلومة
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