قال موقع “عنيان مركزي” “الإسرائيلي” بأن أحداث امس الجمعة والتي استشهد خلالها ثلاثة شهداء واصيب العشرات تقرب “إسرائيل” وقطاع غزة من حرب جديدة .

واتهم الموقع المسؤول عن تلك الحرب في حال وقوعها وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينت لأنه ولأسباب شخصية منع من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو التوصل الى حل تسوية مع حماس فكل ما سيحدث من اليوم وصاعداً في مغلف غزة لديه عنوان واحد فقط وهو وزير التعليم نفتالي بينت الذي يريد ان يكون وزيراً للحرب .

ووفقا للموقع الإسرائيلي فالوزير بينت يبذل كل ما بوسعه للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو لكي يرثه ويحل محل منصبه.

من جانب آخر حذر عضو الكنيست “حايم يلعين” وهو ايضا احد رؤساء مغلف عزة من مغبة انهيار التهدئة متهماً الحكومة بالمسؤولية عن ذلك.

ويشار الى ان ثلاثة شهداء ارتقوا بالأمس وأصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال جراء إطلاق الاحتلال الرصاص بكثافة على المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، في جمعة “المقاومة خيارنا” التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

المصدر: فلسطين اليوم