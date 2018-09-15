واصلت وحدات من الجيش السوري بالتعاون القوات الرديفة تقدمها وتعزيز انتشارها ونقاط تثبيتها في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق بادية السويداء الشرقية.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش حققت تقدما جديدا على محور أرض قاع البنات شمال غرب تلول الصفا وسيطرت على مساحات إضافية في عمق الجروف شديدة الوعورة بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” قضت خلالها على أعداد منهم بينهم 10 قناصين وفرار من تبقى منهم باتجاه عمق الجروف.

وأشار سانا إلى أن التقدم على هذا المحور سمح لوحدات الجيش بالسيطرة نارياً على آخر البرك المائية التي يستفيد منها إرهابيو “داعش” إلى الشمال من قبر الشيخ حسين.

المصدر: سانا