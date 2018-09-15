بتوجيه من الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بزيارة ميدانية لبعض التشكيلات المقاتلة العاملة في أرياف حماة وإدلب واللاذقية التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم ونقل لهم محبة الرئيس الأسد وتمنياته لهم بدوام النجاح والتوفيق في تنفيذ مهامهم الوطنية المقدسة.

والتقى العماد أيوب قادة القوات العاملة على خطوط التماس مع التنظيمات الإرهابية واستمع منهم إلى طبيعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات لتعزيز جاهزيتها القتالية والمحافظة عليها في أعلى درجاتها والاستعدادات اللازمة لضمان خوض العمليات القتالية اللاحقة لإنهاء وجود أي تنظيم إرهابي على الأراضي السورية.

وأثنى العماد أيوب على الجهود والمعنويات العالية والتضحيات التي يبذلها رجال الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن ليبقى عزيزاً شامخاً في مواجهة الأخطار والتحديات مؤكداً أن “الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة في مكافحة الإرهاب فيها الكثير من الدروس والخبرات التي تبرهن على صلابة الجيش وقدراته الفائقة في مواجهة التحديات والصعاب”.

والتقى وزير الدفاع أثناء جولته الميدانية المقاتلين وأثنى على شجاعتهم وروحهم المعنوية العالية وعبر عن اعتزاز القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ببطولاتهم وتمنى لهم المزيد من النجاح في تنفيذ مهامهم.

واطلع العماد أيوب من القادة الميدانيين على الإجراءات والتجهيزات التي يتم اتخاذها لتهيئة ما يلزم لتنفيذ أي مهمة تطلب بكفاءة عالية تضمن النصر في جميع المعارك والمواجهات المحتملة منوها بدقة وسرعة بواسل الجيش في تنفيذ الأعمال القتالية والنجاحات التي يحققونها في دحر المجموعات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وزودهم بتوجيهاته لمتابعة المهام المقبلة.

المصدر: وكالة سانا