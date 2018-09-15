رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في ذكرى كربلاء انه “يجب علينا أن نبقى ملتزمين الحق، ونشدد على وجوب صون الوحدة الوطنية والإسلامية لأن هذه الوحدة هي التي تحفظ بلادنا ومقدساتنا وأعراضنا”.

وقال خلال محاضرة عن كربلاء في مقر الجمعية في برالياس”إذا أردنا أن ننصر الإمام الحسين(ع) يجب علينا أن ننصر الإخوة في فلسطين المحتلة، إذا أردنا أن ننصر الإمام الحسين يجب علينا أن نستعيد كل فلسطين من النهر الى البحر، أن يستعيدها المسلمون وأن يستعيدها معهم أحرار العالم وأن يستعيدها كل من يؤمن بفلسطين هكذا نكون مع الإمام الحسين، حركات المقاومة اليوم تدفع أثمانا باهظة في فلسطين ولبنان وكل مكان فيه مقاومة، يدفعون الثمن عن كل الأمة، واجبنا أن نقف الى جانبهم وندعمهم ونكون في وجه المستكبر، الغاية هي التطبيع والتوطين ومحو القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام