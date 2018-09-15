هنأ المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، بإنتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بهرام قاسمي هنأ رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي ونواب البرلمان بهذا الانجاز، قائلاً، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام الديمقراطية والوحدة والسيادة الوطنية للعراق وقرارات نواب البرلمان المنتخبين من قبل الشعب وترى أن انتخاب رئيس البرلمان هي خطوة مهمة وضرورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف، نأمل ان نشهد قريباً انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفير الارضية لتشكيل حكومة جديدة ومنتخبة في العراق.

المصدر: وكالة تسنيم