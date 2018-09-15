حصد الاعصار فلورنس أولى ضحاياه على ساحل المحيط الاطلسي في الولايات المتحدة حيث رافقته رياح عنيفة وأمطار غزيرة فيما تبذل السلطات جهودا حثيثة لاسعاف عشرات السكان العالقين مع ارتفاع منسوب المياه المتواصل السبت.

وأكدت مصادر رسمية سقوط أربعة قتلى على الاقل بينما أشارت وسائل الاعلام الاميركية الى ضحية خامسة.

وصرح حاكم ولاية كاليفورنيا الشمالية روي كوبر “نتوقع أمطارا لعدة أيام”، مضيفا أن كمية الأمطار التي ترافق الاعصار “حدث فريد”.

وتابع كوبر في مؤتمر صحافي “أولويتنا هي إبعاد الناس عن الخطر المباشر”، مضيفا “لا نزال في خضم العاصفة واذا لم تصل اليكم بعد فذلك سيحصل”.

وحلت عين الاعصار بالقرب من رايتسفيل بيتش (كارولاينا الشمالية) الجمعة قرابة الساعة 07.15 (11.15 ت غ) ترافقها رياح بسرعة 150 كلم في الساعة، بحسب المركز الوطني للاعاصير. وبلغت كارولاينا الجنوبية بعدها بقليل، إلا أن حدة الاعصار فلورنس تراجعت بعد الظهر وبات عاصفة استوائية مع رياح بسرعة مئة كلم في الساعة بحسب نشرة المركز عند الساعة 23.00 (03.00 ت غ)، لكن السلطات قلقة إزاء حجم الاعصار وتقدمه البطيء جدا – 7 كلم في الساعة – في أماكن تشهد أمطارا غزيرة ووجهت تحذيرات عدة من حصول فيضانات مفاجئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية