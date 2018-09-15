فاز محافظ الأنبار السابق النائب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي الجديد، بعد حصوله على 169 صوتا، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم السبت.

وقال مصدر برلماني لوكالة سبوتنيك “انتخب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي، بعد حصوله على أكثر من النصف + 1 اللازمة للفوز”.

وأضاف المصدر “حصل الحلبوسي على 169 صوتا، مقابل 89 لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي، و19 صوتا فقط لنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي”.

وأوضح المصدر “حصل المرشحون الآخرون محمد الخالدي على 4 أصوات، فيما حصل المرشحان المنسحبان من السباق طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، على صوت واحد لكل منهما”، متابعة “أبطل 3 نواب أصواتهم، وامتنع 12 آخرون عن التصويت”.

المصدر: سبوتنيك