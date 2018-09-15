أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، انه ينبغي على أوروبا وباقي الموقعين على الاتفاق النووي افشال اثار الحظر الامريكي..

وحذر في تصريح لاسبوعية “اشبيغل” الاتحاد الاوروبي، قائلاً، اذا استمر بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بإظهار ردود فعل متأثرة تجاه الاتفاق النووي، عليه انتظار تداعيات هذا الموقف من الجانب الايراني.

وطالب ظريف الدول الاوروبية بتطبيق قوانين المنع لمواجهة الحظر الامريكي ومعاقبة الشركات التي تنسحب من العلاقات التجارية مع ايران بسبب العقوبات الامريكية.

وأضاف، يجب على الاوروبيين اتخاذ قرار لتحويل الاقوال الى أفعال، لنرى هل ستستلم اوروبا لأمريكا وتنفذ ما تريد أم لا.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى أن ايران سترد اذا زال توافق التعاملات في الاتفاق النووي، قائلا، ان احدى خيارات ايران هي أن نقوم بزيادة تخصيب اليورانيوم مجدداً.

وفي جانب آخر من هذا التصريح، رفض ظريف المفاوضات المباشرة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلا، لا يوجد أي أساس لإجراء هذه المفاوضات، ففي حال عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي من الممكن ان نفكر بهذه المفاوضات.

المصدر: وكالة تسنيم