عرضت ولاية كوينزلاند الأسترالية، السبت، مكافأة قدرها 100 ألف دولار أسترالي (71500دولار) مقابل معلومات تقود إلى اعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة فيها.

وقالت الشرطة إن من المعتقد أن ست علامات تجارية للفراولة ملوثة بإبر ودبابيس، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند، أنستيشا باليشيه، في مؤتمر صحفي أكدت فيه أمر الجائزة “يحاول أحد ما تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه”.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن مصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند، وتعد الولاية منتجا كبيرا للفراولة في صناعة وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دولار أسترالي سنويا.

ورفعت مجموعة “وولورث” كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من على أرفف متاجرها، وتراجعت أسعارها في شتى أنحاء الدولة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز)، السبت، أن أسعار الجملة انخفضت إلى 0.50 دولار أسترالي للصندوق، أقل من تكلفة الإنتاج في ولاية استراليا الغربية حيث تزدهر الآن محاصيل الفراولة، واضطر مزارعون للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.

المصدر: سكاي نيوز