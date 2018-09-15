أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” سامي مشعشع أن الوكالة تواجه مشكلة كبيرة في السيولة النقدية في الفترة الراهنة، محذرا من إمكانية نفاد الأموال في البنوك خلال فترة وجيزة.

وقال مشعشع في مقابلة مع وكالة سبوتنيك “نواجه حاليا مشكلة كبيرة في السيولة النقدية، وقد تنفذ الأموال في البنوك بعد فترة وجيزة”.

وأضاف مشعشع “هناك تعهدات في طريقها للوكالة، ونأمل أن تتمكن من مساعدتنا على الأقل هذا العام دون توقف للخدمات”.

وشدد الناطق على أن الهدف من الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في جامعة الدول العربية بالقاهرة هو حث الدول العربية على أن يكون تبرعها لصالح الوكالة دوريا وسنويا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية