ظريف: على أوروبا العمل من اجل إفشال الحظر الامريكي ضد ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2018 - 11:48
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المتظاهرون الفلسطينيون يعتصمون في مخيمات العودة قرب السياج حول غزة ضمن فعاليات جمعة " المقاومة خيارنا"
غزة: 3 شهداء و 248 اصابة منها 6 حالات بحال الخطر خلال اعتدءات جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف مرصدا تابعا للفصائل الفلسطينية شرق غزة
حركة الجهاد الاسلامي: سنواصل مسيرات العودة وكسر الحصار كما سنواجه مشاريع التهويد والاستيطان في الضفة والقدس
الرئيس سعد الحريري: لنتواضع قليلا في موضوع تشكيل الحكومة
الوزير جبران باسيل: همنا تشكيل حكومة تخدم البلد وكما نجحنا في الماضي بتحقيق وعودنا سنربح هذه المرة
وزارة الصحة اليمنية تحذر من سعي العدوان السعودي ـ الأميركي لاستهداف مخازن المنظمات بالحديدة
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: قوى العدوان تخطط لاستهداف المخازن الاغاثية بحجة انها ثكنات ومخازن أسلحة
أنقرة: وحدات حماية الشعب الكردية تتحالف مع الرئيس السوري وقد تساعده في الهجوم على إدلب آخر معاقل الإرهابيين في سوريا
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يستخدم صواريخ شبح غير المرئية في مناورات "الشرق ـ 2018"
نائب قائد الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي: إذا قرر الأعداء شن هجوم علينا فسنسويهم بالأرض
وزارة الصناعة والتجارة الايرانية: الرغبة بالاستثمار في البلاد مازالت قائمة رغم ضغوط الاستكبار الصهيو ـ أميركي
البحرين: معتقلو الرأي في سجن جو المركزي يناشدون الحقوقيين والجهات الرسمية بالتحرك العاجل بعد انتشار مرض "الجرب"
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران
محمد عبد السلام حول مفاوضات مسقط: مسار سلام متعثر في اليمن وقيود اقتصادية وازمة انسانية متفاقمة
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو:لا ينبغي استبعاد تدخلا عسكري في فنزويلا لاسقاط حكومة نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة: 4 قتلى وعشرات المحاصرين جراء إعصار فلورنس الذي يضرب ولاية كارولاينا الشمالية
الفيليبين: ضرب إعصار "مانغكوت" يضرب شمال البلاد مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد ملايين السكان
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
ظريف: على أوروبا العمل من اجل إفشال الحظر الامريكي ضد ايران
منذ 3 mins
15 September، 2018
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