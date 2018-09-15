اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “مكافحة الفساد في الدولة اللبنانية، هي واحدة من أولوياتنا في المقاومة لحماية مال الناس، ونحن عندما نذهب لمعالجة هذه القضية، فلأنها من تكليفنا وواجباتنا ومسؤولياتنا في هذه المرحلة، وتحت سقف الأولويات التي حددناها”.

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع أهل البيت (ع) في مدينة بنت جبيل، تساءل النائب فضل الله “من يستطيع أن يخرج إلى الملأ ويقول للناس من كان لديه شيء على حزب الله فليقدم مستنداته وأدلته، التي تثبت ما يقوله ونحن حاضرون للمواجهة، فهذه الخطوة لم يقم بها أحد بهذه الطريقة من قبل، ولكن حزب الله قام بها، لأنه على المنهج الأصيل، وبالتالي من يريد أن يكافح الفساد عليه أن يكون نظيفا وصالحا”.

وأكد أن “هذه المقاومة تخطط فلا تذهب إلى المعركة كيفما كان، فنحن لدينا خطة سنوية وبرنامج عملي وسياسة عامة ورؤية حددنا فيها الأهداف لمكافحة الفساد في الدولة اللبنانية، ونسير وفق ما رسمته هذه القيادة لنا، بمعزل عما يطالب به فلان أو فلان، فنحن نريد ان نكافح الفساد وفق رؤيتنا وليس وفق ما يراه الآخرون”.

وأكد فضل الله أن “حزب الله تعود في مقاومته أن يذهب بمصداقية ويحقق الانجازات والانتصارات، وإن شاء الله في هذه المعركة الجديدة سنحقق فيها الانجازات بقدر ما يمكن لنا أن نحقق من دون أن نرسم أهدافا عالية جدا، فنحن نضع أهدافا قابلة للتحقيق، لا نضع أهدافا لا نستطيع أن نحققها، ولا نعطي آمالا أكثر من قدراتنا، وهذا ما علينا جميعا أن نعرفه كجمهور وأهل لهذه المقاومة، وبالتالي على أهلنا أن يثقوا دائما بحكمة هذه المقاومة التي إن شاء الله تنقلهم من انتصار إلى انتصار، ومن عزة إلى عزة، ومن كرامة إلى كرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام