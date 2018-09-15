ضرب إعصار مانكوت، وهو أقوى إعصار في العالم هذا العام، الساحل الشمالي للفلبين، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وتقول تقارير إن الإعصار تسبب في تحطيم النوافذ وانقطاع خطوط الكهرباء في جزيرة لوزون قبيل الفجر، وسيتأثر نحو أكثر من أربعة ملايين شخص من الإعصار تأثيرا مباشرا، وتصاحب الإعصار رياح عاتية تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 330 كيلو متر في الساعة.

وأجلي الآلاف من منازلهم وسط تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة إلى ستة أمتار، وحذر مسؤولون من أنه ربما تكون هناك “أضرار فادحة للغاية” في بعض المناطق الفقيرة.

وكان إعصار هايان في عام 2013 أعنف الأعاصير التي سُجّلت في الفلبين، ودفع السلطات إلى رفع مستويات الإنذار إلى الدرجة الرابعة أيضا، وقتل ذلك الإعصار أكثر من سبعة آلاف شخص وطال الملايين، تسبب في انهيارات أرضية في شمال شرقي البلاد في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي السبت (17:40 باتوقيت غرينتش الجمعة).

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه “من حيث الشدة، يعد إعصار مانكوت أعتى إعصار مداري هذا العام”، ويتوقع أن يواصل الإعصار اتجاهه ناحية الغرب، ليمر بإقليم هونغ كونغ ظهر الأحد.

وفي الصين، حيث يتوقع أن يضرب الإعصار البلاد الأحد أو صباح الإثنين، رفعت السلطات مستويات الإنذار بسبب العواصف إلى اللون “الأصفر”، وهو المستوى الثاني من نظام التحذير المكون من أربع درجات،وتقول وسائل إعلام محلية إن خدمات القطارات السريعة ألغيت في بعض المناطق في الجنوب.

المصدر: بي بي سي