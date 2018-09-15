أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مساعديه بالمضي قدما إلى الأمام بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

وتشير “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن أمر ترامب جاء يوم الخميس على الرغم من محاولات وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين إعادة إطلاق المفاوضات لوقف الحرب التجارية مع الصين.

وذكرت المصادر أنه تم تأجيل الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث قد تعيد الإدارة الأمريكية النظر فيها.

وقد أثرت هذه المعلومات على الأسواق المالية، حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية في آن واحد مع تعزز سعر صرف الدولار أمام اليوان الصيني.

وكان ترامب قد أعلن فرض رسوم تجارية على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم استيراد الولايات المتحدة من الصين العام الماضي 505 مليارات دولار.

وفي العام الجاري ازداد حجم الاستيراد الأمريكي من السلع الصينية خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: رويترز