في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن أقدم التحالف ومرتزقته الجمعة على استهداف مستودع لبرنامج الأغذية العالمية بالحديدة.

مصدر محلي أكد أن الغزاة ومرتزقتهم استهدفوا مستودعا تابعا لبرنامج الأغذية العالمية بالقرب من صوامع مطاحن البحر الأحمر في كيلو 16 بالعديد من قذائف الهاون، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يشنها العدوان الأمريكي السعودي.

الاستهداف جاء بعد ساعات من كشف رئيس اللجنة الثورية العليا ” محمد علي الحوثي” لمخطط تحالف العدوان وحلفائه لاستهداف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة، تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة، إضافة إلى الاستهداف العشوائي للأحياء المكتظة بالسكان، مضيفا أن الخطة هذه تأتي “تزامنا مع حملة إعلامية تشنها أبواق إعلام العدوان للتبرير لجرائمه في الحديدة”.

المصدر: موقع انصار الله