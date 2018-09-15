أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 15-09-2018

النهار

• تردّد أن السفير السوري يشرف على اجتماعات لاختيار رئيس للطائفة العلوية في لبنان من دون حصول خلافات على الموقع.

• نحو ثلاثة أشهر على فضيحة تزوير شهادات جامعيّة ولم تُحدّد بعد المسؤوليّات ولا كشف النقاب عن المرتكبين في ظل تعليق التسجيل في عدد من الجامعات.

• يُعاني حزب عقائدي قديم أزمة قياديّة وشعبيّة برزت بوضوح خلال أحد احتفالاته في ذكرى شهدائه وهو ما ينسحب على كل قطاعاته المناطقيّة.

الاخبار

• فرنسا على خط تأليف الحكومة

أوعزت الرئاسة الفرنسية إلى سفيرها في بيروت برونو فوشيه عقد لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة لاستطلاع إمكان تدخّل فرنسا للمساعدة في تأليف حكومة لبنانية. وبدأ فوشيه حراكه أمس بلقاء الرئيس سعد الحريري، على أن يستكمل مسعاه مطلع الاسبوع المقبل بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

• عيتاني يتجاهل مجلسه البلدي

على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على اعتراض 15 عضواً من أصل 24 في بلدية بيروت، على قرار إعطاء مليوني دولار لشركة beasts من أجل تزيين العاصمة لمدة 3 سنوات، لم يضع رئيس البلدية جمال عيتاني القرار مجدداً على جدول الأعمال كما يُلزمه القانون. ولا يزال عيتاني يتجاهل الموضوع، على اعتبار أن ما جرى هو «مسعى لتكسير رأسه»، علماً بأن قرار تلزيم الشركة زينة بيروت، وُضع من خارج جدول الأعمال وفُرض على أعضاء المجلس البلدي.

• اعتراضات عونية

لم يمرّ تعيين مُنسّق جديد للتيار الوطني الحرّ في قضاء جبيل، من دون التسبّب بخلافات بين أعضاء الفريق الواحد، المُقرّب من رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل. فقرار الأخير، تعيين أديب جبران، شقيق المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، منسقاً لجبيل، لاقى اعتراض قسمٍ من الحزبيين في المنطقة، وأبرزهم مستشار باسيل، طارق صادق.

يرى المعترضون أنّ تعيين أديب جبران، استمرارٌ للنهج الحزبي القديم، «القائم على التفرقة»، ولا سيما مع ما يُحكى عن ترشّح جان جبران وطارق صادق للنيابة في الدورة المقبلة، وما يعنيه ذلك من عدم قدرة المنسقية على البقاء على الحياد. الاعتراض الثاني، «إعطاء كلّ المناصب لآل جبران، كما لو أنّه لا يوجد كوادر جيدة، خارج هذه العائلة». وثالثاً، «أكبر نسبة تراجع في العمل الحزبي، بين المناطق، سُجّلت في جبيل. المنسقية بحاجة إلى شخصٍ قادر على الجمع، لا أن يبدأ عهده بانقسامات».

مساء الأربعاء، اجتمع أديب جبران مع المعترضين على تعيينه، فقالوا له إنهم يعتبرون تعيينه ضدّ مصلحة الحزب. استُتبع الاجتماع بلقاء بين المعترضين وباسيل، الذي أبلغهم بأنّ «القرار اتُّخذ بتعيين أديب، أرجو منكم أن تكونوا إيجابيين. وإذا لم تقبلوا فأنتم أحرار». حالياً، لا تزال المفاوضات جارية، لمحاولة إيجاد صيغة مشتركة بين الحزبيين، كتشكيل هيئة تضم الجميع.

وفي زحلة، اعترض عددٌ من الحزبيين في «التيار» على عدم مساءلة المنسق السابق قزحيا الزوقي، بشأن عمله ضمن الماكينة الانتخابية للمدير العام لشركة كهرباء زحلة أسعد نكد. علماً أنّ الزوقي يؤكد أنّ القيادة العونية هي التي أوعزت إليه ذلك. ويدرس هؤلاء جدياً تقديم استقالاتهم من «التيار»، لاعتبار أنّهم «جرى خداعهم».

المستقبل

• إن ديبلوماسيين في واشنطن استفسروا عن مفاعيل القمة الرئاسية الأميركية – الروسية فقال لهم مسؤولون في الادارة إنّ قضية سوريا والنازحين لم تبحث، في حين أنّ مسؤولين قريبين من الرئيس الأميركي قالوا إن هذين الموضوعين بحثا لكن لا ذلك لا يعني أن النتائج ستنفذ.

اللواء

• اقترب فريق نافذ من الاقتناع بمناقشة فكرة تأليف حكومة مختلفة عن حكومة تصريف الأعمال.

• تمر العلاقة بين حزب فاعل وبعض حلفائه في فريق 8 آذار، بمرحلة من الفتور وحبس المواقف العلنية.

• يهتم دبلوماسيون بمعرفة ما دار بين مرجع مسؤول وسفير دولة كبرى، وما إذا كان نقل إليه أيّ اقتراح يتعلق بتأليف الحكومة.

الجمهورية

• سُئل أحد مسؤولي «حزب الله» عن تطوّرات الملف الحكومي فردّ قائلاً: نحن نقف خلف رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل.

• يكشف مرجع رئاسي بارز في مجالسه الخاصة عن متانة علاقته بوزير من «8 آذار» الى درجة إعتباره أنه من أحد أقرب مساعديه مع العلم أنه من خط سياسي مختلف.

• تردّد أن لقاءين عُقدا بعيداً من الأضواء الأسبوع الماضي بين نائبين من حزبين بارزين وأبقي مضمونهما طي الكتمان.

البناء

• قالت مصادر عراقية نيابية إنّ جلسة اليوم للبرلمان العراقي ستشهد على الأرجح انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وإنّ التنافس يجري بين شخصيتين رغم وجود تسعة مرشحين، فالنائبان محمد الحلبوسي ونائب الرئيس السابق أسامة النجيفي يبدوان الأوفر حظاً، وقالت المصادر إنّ الترجيح بين المرشحين سيسمح بتبلور صورة أوضح لمرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيث سيفوز برئاسة المجلس من ينال تصويت الأكراد وإحدى كتلتي الإصلاح أو البناء، وهذا يعني تشكيل تحالف حكومي يضمّ الكتل التي يفوز مرشحها لرئاسة المجلس إلا إذا حصلت تفاهمات توافقية شاملة صبيحة اليوم.

المصدر: صحف