أحيت حركة أمل – إقليم جبل عامل اليوم الرابع من محرم، في المجلس المركزي الذي تقيمه في ساحة الامام الصدر (القسم) في مدينة صور، بحضور حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة أمل المهندس علي اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق على رأس وفد من رؤساء البلديات، مسؤول جمعية المشاريع الخيرية في الجنوب الشيخ بسام ابو شقير، رئيس الهيئة الاسلامية الفلسطينية للرعاية والارشاد الشيخ سعيد قاسم، وفد من الجمعية الخيرية الاسلامية في صور ورجال دين وقيادات حركية وفعاليات سياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وأمنية وحشود جماهرية من مختلف المناطق.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت المقرئ عباس عبد الحسين، وتقديم من المعرف المسؤول الثقافي للمنطقة الخامسة حسين عوالي، تلا السيرة الحسينية العطرة السيد نصرات قشاقش.

المصدر: الوكالة الوطنية