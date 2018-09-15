عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صور، اجتماعها الدوري في مكتب حركة حماس بالمنطقة، وذلك بحضور جميع الأعضاء، حيث ناقشت الوضع الفلسطيني العام، وخصوصا القرار الأمريكي الأخير بوقف تمويل وكالة الأونروا وأوضاع المخيمات الفلسطينية في منطقة صور.

وأكدت قيادة التحالف في بيان “رفضها لصفقة القرن الأمريكية ولقرار ترمب الأخير وقف تمويل وكالة الأونروا، لما له من تداعيات خطيرة على قضية اللاجئين”، مشددة على “تمسكهم بالوكالة باعتبارها الشاهد الدولي والإنساني على قضية اللاجئين”.

ودعت الى “الوقوف أمام قرار ترمب بوقف دعم وكالة الأونروا، فإنها تطالب الدولة اللبنانية بألا يقتصر النظر إلى المخيمات الفلسطينية من الناحية الأمنية”، واشارت الى “أن مواجهة صفقة القرن وحماية قضية اللاجئين يمر عبر تعزيز صمود اللاجئين من خلال منحهم الحقوق المدنية والإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية