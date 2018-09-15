أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن روسيا أو أي دولة أخرى ستتكون بانتظار “عواقب”، في حال التدخل بالانتخابات.

وقال بومبيو للصحفيين: “في السنوات الأخيرة ، كانت روسيا عدوانية، بشكل خاص في استخدام إمكاناتها السيبرانية، والمعلومات المضللة وغيرها من الإجراءات السرية لمحاولة زرع عدم الاستقرار في أميركا، كما أوضح مرسوم (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن العقوبات للتدخل في الانتخابات)، إذا تدخلت روسيا، أو أي حكومة أخرى، أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم، سيتدخلون للتأثير في الولايات المتحدة، سوف يواجهون عواقب سريعة وقاسية”.

المصدر: سبوتنيك