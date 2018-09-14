أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة أن الاتحاد الاوروبي سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا حتى تحقق موسكو تقدما بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام في شرق اوكرانيا.

وصرحت ميركل للصحافيين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس “قبل تطبيق اتفاق مينسك او احراز تقدم بشأنه. لن نفكر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا”.

ووقعت برلين وموسكو وباريس اتفاقات سلام في مدينة مينسك. عاصمة بيلاروسيا في 2015 تهدف إلى انهاء النزاع في شرق اوكرانيا والذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ نيسان/ابريل 2014، إلا أن ميركل قالت أن المحادثات بين روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا والمعروفة بصيغة نورماندي “ربما لم تتقدم بالقدر الذي كنا نرغب فيه”.

وأكدت أن “السلام واستعادة وحدة الاراضي الاوكرانية لا يزالان مسألة مهمة لنا جميعا هنا”، وجاءت تصريحات ميركل غداة رفض محكمة في الاتحاد الاوروبي طلبات ثماني شركات روسية لالغاء العقوبات. وقالت أن العقوبات منطقية ومناسبة.

من ناحية اخرى مدد المجلس الاوروبي الذي يضم دول الاتحاد الـ 28 الخميس العقوبات بحق 155 شخصا و44 كيانا تشمل شركات ومنظمات وأحزابا سياسية.

وفرض الاتحاد الاوروبي تلك العقوبات في إطار اجراءات لمعاقبة الكرملين على ضمه شبه جزيرة القرم ودعمه للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية