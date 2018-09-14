تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الجمعة، من تدمير رتل عسكري للقوات الغازية والمرتزقة يضم عددا من المدرعات والآليات والناقلات في منطقة الفازة بالساحل الغربي. وأفاد مصدر عسكري “أن وحدات عسكرية متخصصة تابعة للجيش واللجان الشعبية نفذت كمينا لتعزيزات عسكرية تابعة للغزاة والمرتزقة في خط الفازة بمديرية التحيتا وكبدتهم خسائر فادحة”.

وذكر المصدر أن “وحدة الهندسة دمرت بعبوات ناسفة مدرعة وناقلة جند وطقم عسكري، فيما أعطبت القوة المدفعية 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمنافقين بقذائف المدفعية شمال الفازة بالساحل الغربي”.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا في وقت سابق هجوما مباغتا على مواقع للغزاة والمنافقين شمال قرية المنظر بمديرية الدريهمي في جبهة الساحل الغربي وكبدوهم خسائر فادحة.

المصدر: المسيرة نت