استطاعت إيران من خلال الاعتماد على قدراتها الداخلية خلال السنوات الأخيرة صناعة الكثير من الأسلحة الدفاعية لسد حاجتها لهذه الأسلحة.نع فی إیران.. منظومة سماوات الدفاعیة+ صور

وفي هذا المجال تمكنت القوات المسلحة الإيرانية من صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع تم تسميتها بمنظومة “سماوات” لاستهداف صواريخ كروز والطائرات المسيرة عن بعد.

وتعتبر منظومة سماوات منظومة جوية مدفعية لإصابة الأهداف المنخفضة عبر تزويدها برشاشين 35 ملم ورادار متطور.

حيث تعمل هذه المنظومة بناء على المعلومات التي تجمعها من قبل الرادار ومنظومة اطلاق النار على محاسبة زوايا الإحداثيات لاستهداف الهدف المحدد اتوماتيكيا بـ 1100 طلة في الدقيقة.

وتم تصميم هذه المنظومة الدفاعية في الأساس لتأمين المراكز الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية أمام القصف الجوي بصواريخ كروز والمروحيات والطائرات بدون طيار والمقاتلات وصواريخ جو أرض بمدى يصل الى 3000 متر.

المصدر: وكالة تسنيم