قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “إسرائيل وأميركا قمة الظلم على وجه الأرض لأنهما تعملان على إيذاء البشرية، أميركا تحتل وتضغط على العالم وتحاول تسويق أفكارها وتسرق اقتصادات الدول”، وتابع “إسرائيل تحتل فلسطين وعينها على احتلال العالم وتريد أن تثبت كيانها لتصبح دولة كبرى تستطيع أن تحقق مشاريعها بظلم وقتل وقهر”.

ولفت الشيخ قاسم في حديث له الى ان “شباب المقاومة الإسلامية تعلموا من الإمام الحسين كيف يقفون بوجه الظلم على قلِّتهم، وكيف ينصرهم الله تعالى بتثبيت شرعهم وقناعاتهم وتربية أجيالهم على طاعة الله تعالى”، واشار الى انه “لولا هؤلاء المؤمنين المجاهدين لما انسحبت إسرائيل من لبنان، ولولا هؤلاء المجاهدين الطيبين الطاهرين لما ركعت إسرائيل واعترفت بأنها هزمت في عدوان 2006 ولولا هؤلاء لما كان للانسان أن ينعم باستقرار أمني وسياسي عام في لبنان أمام هذه التطورات في المنطقة”.

واكد الشيخ قاسم “اليوم إسرائيل قلقة على مستقبلها وتفكر دائما كيف تتعاطى في مواجهة المقاومة وتخشى أن تقدم على حرب تعرف أنها خاسرة وتحتاج إلى أدلة من أجل أن تربح بدل خسارتها”، واضاف “يجب أن ندعم المقاومة ونقويها بالعدد والسلاح والحضور السياسي والوقوف أمام كل من يواجه هذه المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام