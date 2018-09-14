إعطاب 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة لقوى العدوان بقذائف المدفعية شمال الفازة في الساحل الغربي (مصدر عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2018 - 17:07
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"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
إعطاب 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة لقوى العدوان بقذائف المدفعية شمال الفازة في الساحل الغربي (مصدر عسكري يمني)
منذ 1 ساعة
14 September، 2018
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