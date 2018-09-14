أوقعت وحدة من الجيش العربي السوري أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب ودمرت عتادهم بريف حماة الشمالي.

وأفادت سانا أن وحدة من الجيش نفذت عملية مركزة ضد أفراد مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” أثناء قيامهم بعمليات التحصين على أطراف بلدة الجنابرة بريف حماة الشمالي.

وبينت سانا أن العملية أسفرت عن إيقاع أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب عرف منهم الإرهابي “خالد تيناوي” الملقب بـ “أبو عمر الدمشقي” وهو من أبرز متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وقضت وحدة من الجيش أمس برمايات مركزة على كامل أفراد مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” تتحصن ضمن الجروف الصخرية وتقوم بعمليات قنص في أطراف بلدة المصاصنة ومن بين القتلى الإرهابي سليمان علي.

المصدر: سانا