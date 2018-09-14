أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على “ضرورة الوحدة الداخلية”، وقال: “يجب التنبه لمن يثير الخلافات بيننا فهذه الخلافات داخل الطوائف لا تفيد أحدا في لبنان وإننا بالوحدة في ما بيننا نواجه التحديات المحيطة بنا وبمنطقتنا”.

وقال فضل الله في حديث له “أمام أولوية الوحدة تسقط الأولويات الأخرى حفاظا على الاستقرار في بلدنا والسلم الأهلي وعلى رأس أولوياتنا أيضا أولوية حفظ مصالح شعبنا وحمايته”، وأكد “الشروع في مكافحة الفساد وفق خطة ورؤية واضحة وبرنامج محدد ينطلق من المصالح الكبرى”.

ولفت فضل الله الى ان “التحدي الجديد الذي التزم به حزب الله في مواجهة الفساد قد نواجه من خلاله معوقات وصعوبات وما شابه ذلك”، وتابع “لكننا سنخوض هذه الصعاب ونتجاوزها ما دام هدفنا هو حماية المال العام، مال الشعب وهذا ما يصب في مرضاة الله تعالى”.

وشدد فضل اله على انه “لدى المقاومة من الصدقية والحكمة ما يجعل هذا التحدي تحديا نستطيع من خلاله أن نقدم خدمة لشعبنا ووطننا”، واضاف “إننا في ظل السجالات الحاصلة حول تشكيل الحكومية آلينا على أنفسنا عدم الخوض في هذه السجالات من أجل الصالح العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام