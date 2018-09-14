أكدت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تولسي غابارد أن حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم “القاعدة” وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية هي خيانة للشعب الأمريكي ولضحايا هجمات 11 أيلول.

ونقل موقع “غابارد هاوس” عن غابارد قولها خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي أمس: “قبل يومين تحدث الرئيس ترامب ونائبه بنس حول الهجمات التي وقعت في الـ11 من ايلول وأبديا اهتمامهما بضحايا هجوم القاعدة على بلادنا لكنهما يقفان الآن لحماية ما يتراوح بين 20 ألفاً و40 ألفاً من عناصر القاعدة والقوى الإرهابية الأخرى في سورية ويهددان روسيا وسورية وإيران بالقوة العسكرية إذا هاجموا هؤلاء الإرهابيين”. وأضافت النائبة: هذه خيانة للشعب الأمريكي وخاصة ضحايا هجمات القاعدة.

المصدر: سانا