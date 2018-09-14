كثفت الفيليبين الجمعة استعداداتها لمواجهة إعصار قوي متوقع السبت ويرتقب ان يترافق مع رياح تصل سرعتها الى 255 كلم في الساعة وأمطار غزيرة.

وفر آلاف الاشخاص من منازلهم في المناطق الساحلية شمال الارخبيل الذي يتعرض بانتظام لكوارث طبيعية، والاعصار القوي “مانغكوت” هو أعنف إعصار تنتظره الفيليبين منذ بداية 2018.

وقام سكان لوشن كبرى جزر الفيليبين حيث يعيش ملايين الاشخاص، بتحصين نوافذهم وسطوح منازلهم لتفادي ان تقتلع أثناء العاصفة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفيلبيني مايكل كوناغ “الامطار ستكون قوية وتجدر عدم الاستهانة بقوة الريح”، واضاف “يمكن أن نشهد أمواجا يوازي ارتفاعها بناية من أربعة طوابق وقد تدمر منازل خصوصا تلك المبنية عشوائيا وهو أمر شائع في المناطق الساحلية”.

وبدأت أمطار غزيرة تهطل الجمعة في أقصى شمال شرق جزيرة لوشن مع رياح قوية، لكن لم يتم الابلاغ عن أضرار او فيضان كبير حتى الان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية