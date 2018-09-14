كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو) أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع حول العالم، بلغ 821 مليون شخص خلال العام الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة ” جوزيه غرازيانو دا سيلفا” ، في مؤتمر صحفي بمكتب المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، إن “عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع ازداد للمرة الثالثة، وبلغ عدد من يعانون من الجوع خلال العام الماضي، 821 مليون شخص، أي كل واحد من كل تسعة أشخاص يعاني من الجوع”.

وخلص التقرير، إلى أن نحو 151 مليون طفل أقل من خمسة أعوام، يعانون من ضعف في النمو، بسبب سوء التغذية.

من جانبه، قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: ” كل 5 ثوان يموت طفلاً بسبب الجوع”.

المصدر: وكالة تسنيم