أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “الخروج من أزمة التأليف والاسراع في التشكيل يكون باعتماد معيار واحد يحقق شراكة الجميع وينطبق بشكل واضح على الجميع ويؤمن عدالة التمثيل وفقا لما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية”.

ودعا الشيخ دعموش في حديث له “السياسيين في لبنان أن يكونوا صادقين في ما يعدون الناس به وفي ما يدعونه من حرص على البلد وعلى مصالح الناس والى التفكير في كيفية إنقاذ البلد ومعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون بدل التفكير بأحجامهم وحصصهم في الحكومة فقط”.

واعتبر الشيخ دعموش أن “الاسراع في تشكيل الحكومة التي بات يطالب بها الجميع لا يمكن أن يحصل طالما أن الاستنسابية هي المعتمدة في التشكيل”، وتابع ان “الاستنسابية باتت تولد المزيد من التعقيدات والنزاعات وتؤدي الى هدر الوقت وتضييع الفرص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام