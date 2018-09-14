تكبدت سلسلة مطاعم في الصين، خسائر مالية ضخمة، لسبب يعود في المقام الأول إلى إهمال موظفيه.

وفقدت سلسلة المطاعم الصينية الشعبية “شيابو شيابو”، 190 مليون دولار من قيمتها السوقية، بعد أن عثرت امرأة حامل على جرذ ميت في حسائها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وسجل المطعم بعد هذه الأزمة، أدنى مستوى له منذ عام تقريبا، بعد انتشار صور الفأر الميت سريعا على الإنترنت، والذي تم إخراجه من الحساب بعيدان تناول الطعام الخشبية.

وأمرت السلطات الصينية، بإغلاق المطعم الذي شهد على الواقعية، بشكل مؤقت، والواقع في منطقة شاندونغ.

وبحسب ما ذكرته تقارير صينية، فقد عرض المطعم على المرأة الحامل تعويض مالي قدره 5000 يوان (729 دولار).

ولكن بحسب وكالة الأنباء المحلية “كانكان نيوز”، فقد رفض العرض زوج السيدة، وأراد أن يخضع جسدها لفحص كامل، قبل اتخاذ قرار بشأن مبلغ التعويض.

المصدر: سبوتنيك