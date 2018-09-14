أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الجمعة أن الرئيس التركي طيب أردوغان سيجري محادثات مع نظيره فلاديمير بوتين الاثنين المقبل، لبحث قضية إدلب السورية. وقال وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الباكستاني عزيز تشادوري في إسلام أباد، بثته قناة “سي ان ان”، “نحن نرى أن الوضع في إدلب يسوء. ونحن نبذل جهودا لوقف الهجمات على المدنيين، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه المسألة مع روسيا وإيران. في الآونة الأخيرة، نتواصل مع شركاء آخرين”. وتابع الوزير التركي “سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وإيران في الأيام المقبلة بخصوص إدلب كما سيجري أردوغان لقاء آخر مع بوتين يوم الإثنين المقبل‎”. وأضاف تشاوش أوغلو ” بذلنا جهودا حثيثة في سوتشي وأستانا ونريد حلا سياسيا”، مشددا على أن تركيا مستعدة “للتعاون مع الجميع في مكافحة الإرهاب ولكن لا يصح قتل المدنيين بشكل عشوائي بحجة مكافحة الإرهاب”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية