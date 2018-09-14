يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة الجمعة على حدود غزة التي ستحمل شعار “المقاومة خيارنا”، رداً على خداع العالم للشعب الفلسطيني. ودعت الهيئة الوطنية العلياء لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في مسيرة العودة اليوم الجمعة تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أراضينا المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام. وشددت على ضرورة “رفع الحصار والعقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة”، مؤكدة أن ذلك حقا وليس منة من أحد.

وجددت تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واستشهد نحو 172 مواطنا وأصيب 19139 بجراح مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في 30/مارس الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم