بدأت رياح الإعصار فلورنس في الهبوب على الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، كما صحبتها أمطار غزيرة دفعت خبراء الأرصاد للتحذير من سيول جارفة محتملة في قطاع كبير من جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا الجمعة ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يدخل اليابسة يوم السبت مشيرا إلى أن ذلك الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.

وقال مسؤولون إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا وإن آلافا انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.

ووصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

ويقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرقي منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا لكن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تضرب حاليا جزر أوتر بانكس في نورث كارولاينا.

المصدر: روسيا اليوم