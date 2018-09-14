يعد الزنك عنصرًا ضروريًا لنظام المناعة الصحي، وإن حدوث نقص فيه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض، قد يوصي الأطباء بتناول حبوب الزنك التي تمتلك فوائد عديدة، تعرف عليها هنا.

يعتبر الزنك المسؤول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، ويساعد على تنشيط نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف، يمكن أن يحدث النقص إذا لم يكن هناك استهلاك عالي بما يكفي من الغذاء أو المكملات الغذائية، لذلك قد يقترح طبيبك تناول حبوب الزنك التي تقدم لجسمك فوائد الزنك المطلوبة.

عادة ما يرجع نقص الزنك إلى عدم كفاية الحصول عليه بالغذاء، ولكن قد يكون السبب سوء الامتصاص والأمراض المزمنة مثل السكري، والأورام الخبيثة (السرطان)، وأمراض الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية، وتشمل علامات نقص الزنك:

-فقدان الشهية

-فقر دم

-بطء التئام الجروح

-الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما

-إسهال

-تساقط الشعر

-قد يزيد نقص الزنك أثناء الحمل من فرص الولادة الصعبة أو المطولة.

تعتبر حبوب الزنك مصدر حيوي لنظام المناعة سليم، وتعزيز النمو الصحي في مرحلة الطفولة، والشفاء من الجروح، وفوائد أخرى منها:

-تعزيز المناعة: إذ تساعد حبوب الزنك الخلايا التائية الجسم بطريقتين:

السيطرة وتنظيم الاستجابات المناعية

مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أثبتت أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يعانون من زيادة الحساسية تجاه مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض.

-علاج الإسهال: أثبتت دراسات أن تناول حبوب الزنك لمدة 10 أيام فعالة في علاج الإسهال وتساعد أيضًا في منع النوبات في المستقبل.

-تأثيرات الزنك على التعلم والذاكرة: أوضحت الدراسات أن الزنك له دور حاسم في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض، مما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيف نتعلم.

-التئام الجروح: يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وهيكلها، وخاصة عند المرضى الذين يعانون من جروح مزمنة أو قرح في كثير من الأحيان لديهم نقص التمثيل الغذائي للزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم.

-انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر: حيث وجدت دراسة أن تناول حبوب الزنك قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية.

-منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD): تمنع حبوب الزنك التلف الخلوي في شبكية العين، مما يساعد على تأخير تطور AMD وفقدان البصر، وفقًا لدراسة نشرت في أرشيف طب العيون.

-التقليل من أعراض الانفلونزا: إن حبوب الزنك من شأنها أن تقلل من أعراض فيروس الأنفلونزا الشائعة، حيث يحتوي الزنك على مضادات للفيروسات ضد فيروس الهربس.

-علاج حب الشباب:حيث أن كبريتات الزنك تساعد في علاج حب الشباب.

إن تناول الزنك بشكل كاف له أهمية خاصة بالنسبة للأطفال لأن نقص الزنك المعتدل يمكن أن يعوق النمو ، ويزيد من خطر العدوى ، ويزيد من خطر الإصابة بالإسهال والأمراض التنفسية.

الكمية الموصى بها

تتراوح الكمية الموصى به للأطفال بين 1-8 سنوات من 3-5 مليغرامات يوميًا، أما بالنسبة للبالغين فإن أجسادهم تتطلب 8 ملليغرام للذكور، مقابل 9 ملليغرام للأناث من الزنك يوميًا.

وفي ما يخص النساء الحوامل والمرضعات تزداد حاجتهن إلى الزنك، حيث يجب أن يتناولن بمقدار 11-13 ملليغرام في اليوم ،حسب العمر.

اثار جانبية ومحاذير

يعتبر الزنك امنًا لمعظم البالغين عند استخدامه عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات لا تزيد عن 40 ميلي غرام يومياً، ولا يوصى بمكملات الزنك الروتينية دون نصيحة من أخصائي الرعاية الصحية، ولدى بعض الناس، قد يتسبب تناول حبوب الزنك الاثار الجانبية التالية:

-الغثيان والقيء

-الإسهال

-شعور بطعم غير مرغوب فيه بالفم

-الام مؤقتة في المعدة

إن تناول أكثر من 100 ملغ من الزنك الإضافي يومياً، يضاعف خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وهناك عدة محاذير يجب على المرضى أخذها بعين الاعتبار عند تناول حبوب الزنك ومنها:

إدمان الكحول: يرتبط تعاطي الكحول المفرط على المدى الطويل بامتصاص الزنك السيئ في الجسم.

داء السكري: يمكن لجرعات كبيرة من الزنك أن تخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذلك يجب عليهم استخدام منتجات الزنك بحذر.

غسيل الكلى: يبدو أن الأشخاص الذين يتلقون علاجات غسيل الكلى معرضون لخطر نقص الزنك وقد يحتاجون إلى مكملات من الزنك.

المتلازمات: حيث يصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة بمتلازمات سوء الامتصاص

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA): الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي يمتصون أقل الزنك.

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المصدر: ويب طب