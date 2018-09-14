أوضحت دراسة كندية جديدة أن تناول ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميا، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وشهدت السنوات القليلة الماضية ابتعاد الكثيرين عن منتجات الألبان، حيث يقولون إن الألبان الكاملة وغيرها من المنتجات المشتقة منها، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، تزيد من الكوليسترول الضار، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إلا أن الباحثين، من خلال هذه الدراسة الجديدة، وجدوا ان أولئك الذين يتناولون ثلاث حصص من الحليب أو الجبن أو الزبدة أو الكريمة يوميا تقل احتمالية تعرضهم للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية بمعدل النصف بالمقارنة مع تناول كميات أقل.

ويقول فريق البحث، بقيادة جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، إن النتائج التي توصل إليها تدعو إلى التشجيع على استهلاك منتجات الألبان خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يكون عادة استهلاك منتجات الألبان منخفضا بها.

وحاليا، لا توصي “المبادئ التوجيهية الغذائية الأمريكية”، للفترة بين 2015 و2020، بأكثر من ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميا، وتنصح باختيار خيارات خالية من الدهون ومنخفضة الدسم.

وتستند هذه المبادئ إلى أبحاث أظهرت أن الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات التي تحتوي على الدهون الكاملة ترفع مستوى الكوليسترول الضار، وهو أحد علامات أمراض القلب.

ومع ذلك، فقد أشارت الأدلة السابقة إلى أن هناك عددا من العناصر الغذائية الموجودة في منتجات الألبان بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات “K1″ و”K2” والبروبيوتيك (في اللبن)، يمكن أن تسهم في اتباع نظام غذائي صحي.

وشملت الدراسة الجديدة أكثر من 136 ألف مشارك من 21 بلدا، للبحث في الآثار البيئية والاجتماعية والبيولوجية على السمنة والقضايا الصحية المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

وتم تقسيم المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما، إلى 4 فئات: الأولى لا يتضمن نظامها الغذائي أي منتجات للألبان، والثانية تتناول أقل من حصة واحدة في اليوم، فيما تحصل الفئة الثالثة على حصة إلى اثنتين في اليوم من منتجات الألبان، والفئة الأخيرة تحصل على أكثر من حصتين في اليوم.

وتم تحديد الحصة على أنها تعادل كوبا من الحليب، أو كوبا من لبن الزبادي وشريحة واحدة من 15 غراما من الجبن أو ملعقة صغيرة من الزبدة.

وتابع فريق البحث المشاركين على مدى تسع سنوات تقريبا، ووجد الباحثون أن الذين تناولوا 3 حصص يوميا من منتجات الألبان دون دهون كاملة، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول الألبان ومشتقاتها.

كما وجد الفريق أيضا أن أعلى معدلات لاستهلاك الألبان كانت في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، حيث كان المشاركون يتناولون 4 وجبات أو أكثر في اليوم الواحد.

وكان الاستهلاك الأدنى في جنوب آسيا وإفريقيا، حيث تناول المشاركون في المتوسط أقل من حصة في اليوم.

ويقول فريق البحث إن هناك حاجة للمزيد من الأبحاث حول سبب ارتباط منتجات الألبان بمستويات منخفضة من أمراض القلب بالإضافة إلى النظر في جودة النظام الغذائي بشكل عام في مختلف البلدان.

المصدر: دايلي ميل