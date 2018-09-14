يسيطر طقس مستقرّ على لبنان خلال الأيام القادمة ، وفيما تنخفض الحرارة القصوى اليوم الى حدود 30 على الساحل، تستقر عند هذه الحدود يومي السبت والأحد .



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا وتكوّن ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الحرارة المتوقعة غدا على الساحل يصل اقصاها الى 30 درجة وعلى الجبال 26 درجة وفي الداخل يصل اقصاها الى 33.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربية سرعتها من ١٠ الى ٣٠ كلم/س.

الانقشاع: متوسّط يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٥ %.

حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح الماء: ٢٩°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية