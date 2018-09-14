أعلنت الشرطة الاميركية الخميس أن مسلحا قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار في اثناء اجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الاخرين لا تزال مبهمة.

وصرح دوني يونغبلود مسؤول شرطة منطقة كيرن خلال مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس انجليس “يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدا”.

وتابع يونغبلود أن مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عاما) كان في خضم اجراءات طلاق وأن زوجته بيترا كاساريز تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الاملاك بين الزوجين.

وقال أن كاساريز حضر الاربعاء مع زوجته الى شركة للشحن البري وتشاجر الزوجان مع رجل كان موجودا في المكان ثم أرداه خافيير قبل أن يوجه سلاحه النار ضد زوجته ويلاحق رجلا ثالثا ويقتله. بعدها توجه خافيير الى منزل في بيكرزفيلد حيث قتل امرأة في ال31 ووالدها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية