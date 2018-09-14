اعترض البنتاغون الخميس على تحليق قاذفتين روسيتين فوق ما وصفها منطقة دفاعية أميركية معتبرا أنه لم يتم في إطار مناورات فوستوك-2018 العسكرية الروسية.

ورصدت مقاتلات أميركية قاذفتين روسيتين ليل الثلاثاء الاربعاء في المجال الجوي الدولي في غرب الاسكا ولحقت بهما حتى خروجهما من هذه المنطقة.

وقالت قيادة الامن الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان الاربعاء أنه تم مرافقة القاذفتين الاستراتيجيتين من طراز توبوليف تي يو-95 بعد “رصدهما بصريا واعتراضهما” من قبل مقاتلتي اف-22 من الاسكا.

وتابع البيان أن القاذفتين ظلتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا في أي وقت المجال الجوي الكندي أو الاميركي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية